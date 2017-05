PRIMO PIANO di Carlo Roscito

FORMELLO - Se ne va via il penultimo allenamento anti-Juventus. Simone Inzaghi, alle 11, fa scattare le prove tattiche senza Lukaku e Parolo, i due infortunati di Firenze. Il belga è praticamente out, per il centrocampista regna invece l'ottimismo: deve smaltire una contusione al ginocchio, è rimasto a riposo in via precauzionale, dovrebbe tornare in gruppo domani pomeriggio per la rifinitura. La seduta, al netto delle assenze,...