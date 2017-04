Arbitra Rizzoli e la Lazio trema: tabù nei derby e record di sconfitte col fischietto emiliano

Sarà Nicola Rizzoli della sezione di Bologna l'arbitro della semifinale di ritorno di Coppa Italia in programma domani all'Olimpico. Gli assistenti sono Di Liberatore e Tonolini, mentre Russo sarà il quarto uomo. Il fischietto emiliano ha diretto già tre volte la stracittadina della Capitale e Biglia e compagni non hanno mai vinto: un pari e due successi della Roma. Vittoria giallorossa 1-0 nel 2009 e 2-1 nel maggio del 2015, mentre nel 2007 finì 0-0. In totale sono ben 33 i precedenti di Rizzoli contro la Lazio e i numeri non sono positivi: 12 vittorie, 7 pareggi e ben 14 sconfitte. Le aquile e il Milan (che però ha più sfide con il fischietto di Bologna, 36) sono le squadre con più ko nelle gare dirette dall'emiliano. L'ultimo precedente dei biancocelesti è positivo con la vittoria in rimonta sul campo dell'Empoli del febbraio scorso. Ben 40 i faccia a faccia tra direttore di gara di Mirandola e la Roma e bilancio in attivo per i giallorossi: 17 affermazioni. 12 gare nulle e 11 ko. In questa stagione è stato l'arbitro della gara con la Fiorentina al Franchi, vinta dai viola, e quello del successo della squadra di Spalletti a Marassi sul Genoa. L'altra semifinale di Coppa Italia tra Napoli e Juventus, in programma mercoledì, sarà arbitrata da Luca Banti di Livorno.