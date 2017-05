Basta: "Dispiace finire così, ma è stata una grande stagione. Poi eliminare la Roma in semifinale..."

La Lazio chiude la stagione con una sconfitta. Ma non è questo finale a inficiare un grande campionato. Ne è convinto Dusan Basta, che ha analizzato la gara ai microfoni di Lazio Style Channel: "Dispiace un po'. Ma abbiamo già conquistato l'Europa League. Stasera era dura giocare qui con le assenze e con l'espulsione. Purtroppo è finita così, ma è una stagione strapositiva per noi. I momenti più belli della stagione? Abbiamo buttato fuori la Roma nella semifinale di Coppa. Poi c'è quel derby vinto. Rimane il rammarico per la seconda finale di Coppa Italia con una Juventus fortissima. Con un'altra rivale potevamo vincere, eravamo forti sia due anni fa e lo siamo anche quest'anno. Gol al derby? Non segnavo da tanto, tutti mi dicevano "segnerai con una grande". Ed è capitato con la Roma, sono molto contento. Facendo il paragone con l'annata di due anni fa, questa è anche più bella! Spizzichino? Fa molto piacere vedere come la Lazio inserisca i suoi giovani. Sono molto contento per lui. Mi ha chiesto consiglio, di parlargli durante la partita. Purtroppo era già finita, ma lui è entrato bene".