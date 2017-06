Calciomercato, la Lazio fa sul serio per Muriel: ecco l'offerta alla Sampdoria

Il suo è il nome in cima alla lista. La Lazio vuole Luis Muriel ed pronta un'offerta importante per la Sampdoria. Il colombiano è l'attaccante individuato da Inzaghi per rinforzare il reparto offensivo. Il club biancoceleste è pronto a mettere sul tavolo 18 milioni di euro più varie contropartite tecniche per arrivare ai 25 milioni della clausola rescissoria. Il pressing di questi giorni sta facendo breccia nel cuore del classe '91, alla ricerca di una squadra con la quale giocare anche al di fuori dei confini italiani. Lotito sta cercando di convincere il suo amico Ferrero a cedere: sarebbe un affare per entrambi visto che Muriel ha deciso di voler lasciare Genova e ha il contratto in scadenza nel 2019.

CALCIOMERCATO LAZIO - Non è una trattativa facile. La Lazio sta provando un vero e proprio blitz, anche perché la concorrenza è agguerrita. Soprattutto in Premier League: stando a quanto riportato dai media blucerchiati, sulle tracce di Muriel ci sarebbero sia lo Swansea che il Bournemouth. Destinazioni tutt'altro che gradite dall'ex Udinese. Inzaghi incrocia le dita, l'arrivo del colombiano gli permetterebbe di avere a disposizione uno degli attaccanti più duttili della Serie A. Oltre che da centravanti, Luis può giocare in coppia con Immobile. E addirittura come esterno del tridente. La Lazio non molla la presa e si piazza in pole nella corsa a Muriel.