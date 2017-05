Calciomercato Lazio, Biglia ha scelto il Milan: sul piatto 18 milioni più bonus. E Lotito...

Non sono stati sufficienti i tentativi di Simone Inzaghi e dei suoi compagni di squadra, né l’importante offerta del club da "passo più lungo della gamba", come l’ha definita il ds Tare. Lucas Biglia ha scelto il Milan. Non è ancora ufficiale, perché l’argentino ha tempo fino a venerdì per dare la sua risposta definitiva alla Lazio, ma di fatto ha accettato la proposta rossonera, leggermente superiore a quella biancoceleste: un triennale da 2,5 milioni, più un bonus di 500mila euro al raggiungimento della 25esima presenza stagionale. Ha scelto il progetto, l’argentino. E quello del nuovo Milan cinese al momento lo attrae di più. La Lazio si “consolerà” con 18 milioni più 4 di bonus - si legge sulle colonne de La Repubblica a firma di Marco Ercole -, ma Lotito spera ancora nel colpo di scena finale, perché il suo desiderio è quello di “non indebolire la squadra”. E non certo per “accontentare Inzaghi”, sottolinea il presidente: “Il nostro allenatore non è mica Mago Merlino che risolve tutti i problemi. Ha messo in atto delle mosse per valorizzare una rosa piena di giocatori forti, altrimenti non ce li chiederebbero tutti. Io devo “accontentare” il progetto, non Inzaghi”.