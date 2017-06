Calciomercato Lazio, l'ag. di Gomez: "Accordo non trovato, lavoriamo su una novità". Lo vuole lo Zenit...

AGGIORNAMENTO ORE 15.30 - La "novità" è lo Zenit San Pietroburgo. I russi hanno il mirino puntato sul mercato italiano: non solo Manolas della Roma, sono tornati alla carica anche per Alejandro Gomez. Soltanto ieri l'incontro a Milano tra Giuseppe Riso, agente dell'argentino (primo nome della lista per l'attacco biancoceleste), e il ds Igli Tare: fumata grigia, con il procuratore che al termine del confronto aveva confidato di essere al "lavoro su una cosa nuova". Si tratta dello Zenit, appunto. La concorrenza aumenta, la Lazio deve affrettare le proprie manovre se vuole vincere la corsa al Papu.

Comincia a muoversi qualcosa anche nel mercato in entrata per la Lazio. Nella giornata di oggi ha avuto luogo l'incontro tra il ds biancoceleste Igli Tare e l'agente del Papu Gomez, Giuseppe Riso, in cui si è parlato proprio delle possibilità di trasferimento del giocatore argentino al club biancoceleste. Al termine del meeting Riso è stato intercettato dai microfoni di Sky Sport 24, ai quali ha dichiarato: "Se la Lazio si sta avvicinando a Gomez? Adesso stiamo parlando con la proprietà, ancora non abbiamo trovato l’accordo ma stiamo lavorando su una cosa nuova. C’è la possibilità che resti a Bergamo? Valutiamo piano piano, abbiamo fatto un incontro adesso con il presidente". Una battuta anche su Daniele Baselli, altro suo assistito: "Per quanto riguarda Baselli il rinnovo col Torino non è semplicissimo, vedremo".