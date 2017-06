Calciomercato Lazio, l'ag. di Gomez: "Non parlo, ma è tutto fermo..."

Tutto fermo il mercato della Lazio. In cima alla lista di Tare però, c'è sempre il Papu Gomez. L'agente del giocatore dell'Atalanta Giuseppe Riso, ai microfoni di Radio Incontro Olympia ha ammesso: "In questo momento preferisco non parlare, attendiamo novità prossimamente. Petagna? In questo momento è impegnato in Polonia nell'Europeo Under 21 con l'Italia, peraltro segnando subito alla prima partita. Per l'Atalanta è incedibile, almeno fino al termine dei Campionati Europei stessi...".