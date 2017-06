Calciomercato Lazio, pranzo a Roma tra Lotito e Ferrero: 'sul piatto' Muriel e Torreira

Non soltanto in uscita si sviluppa il mercato della Lazio. Al netto delle possibili cessione di Keita e Biglia infatti la società biancoceleste ha cominciato a sondare il terreno per eventuali sostituti. Tra i nomi in lizza ci sono i due gioielli della Sampdoria Muriel e Torreira, con il colombiano che sembra già aver trovato l’accordo con i capitolini. Secondo quanto si evince dalla consueta rassegna stampa di Radiosei, nella giornata di ieri è andato in scena un pranzo tra i presidenti Lotito e Ferrero vicino piazza Cavour a Roma: come argomento in primis le questioni relative alla politica sportiva, ma è facile ipotizzare che i due abbiano affrontato anche la questione mercato, provando a colmare il gap tra domanda e offerta. Per l'attaccante colombiano la richiesta dai blucerchiati è di 25 milioni, una cifra ancora troppo alta per la Lazio, mai sborsata da Lotito in passato per un giocatore. Il patron biancoceleste vorrebbe inserire come contropartita tecnica il serbo Djordjevic, con un conguaglio economico di circa 12 milioni: proposta giudicata al momento insufficiente da Ferrero. La pista potrebbe però riaprirsi nei prossimi giorni, quando la Lazio alzerà l'asticella della sua offerta, anche in virtù della imminente cessione di Biglia. Del resto Inzaghi è stato chiaro: “Sono stato rassicurato che se qualcuno partirà verrà rimpiazzato nel migliore dei modi”. Lotito vuole essere di parola.