Candreva e la richiesta alla Nord: domenica Antonio sotto la Curva per ringraziare la gente laziale

Se la gara tra Lazio e Inter ha un'importanza marginale ai fini della classifica, con i biancocelesti vicinissimi al quarto posto e i nerazzurri che hanno praticamente rinunciato al sesto, l'attenzione è spostata sul ritorno all'Olimpico di Antonio Candreva. L'esterno della Nazionale ha lasciato l'estate scorsa la Capitale per accasarsi a Milano sponda nerazzurra, ma la sua prima stagione è stata con più ombre che luci. Diverso è stato, invece, il suo percorso con l'aquila sul petto con cui ha totalizzato 192 presenze e 45 reti in quattro anni e mezzo. Il match di domenica sera non sarà una sfida come le altre per lui. Antonio ha chiesto espressamente alla Nord di potersi recare, prima dell'inizio dell'incontro, sotto la curva per poter salutare e ringraziare il cuore del tifo biancoceleste. Richiesta accettata e così prima del fischio d'inizio Candreva farà un bel tuffo nel passato.