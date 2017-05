Coppa Italia, cresce l'attesa per la finale: polverizzati i biglietti per Curva Nord e Distinti - FOTO

AGGIORNAMENTO ORE 14.45 - Procede a grandi ritmi la vendita dei biglietti per la finale di Coppa Italia. I tifosi della Lazio questa mattina, terminata la fase di prelazione, hanno dovuto fare i conti con lunghe file per assicurarsi un tagliando. Quelli per la Curva Nord sono stati polverizzati in meno di mezz’ora. E poco fa, come confermato dall'addetta alla vendita di Roma Est, è terminata anche la disponibilità di posti nei Distinti. Resta dunque la possibilità di acquistare soltanto la Tribuna Tevere. Una febbre da finale, accentuata dagli ultimi risultati e dall’entusiasmo che la squadra di Simone Inzaghi è riuscita a ricreare intorno a sé.

Già 20mila biglietti staccati, per la finale di Coppa Italia l’Olimpico sarà con ogni probabilità pieno in ogni ordine di posto. I numeri, infatti, sono destinati a crescere proprio in queste ore. Alle 12 scatterà la vendita libera dei tagliandi, con i tifosi della Lazio già in fermento. Al Centro Commerciale Roma Est, dove da qualche mese ha aperto un nuovo Lazio Style, diverse persone sono in fila da ore. Colorare lo stadio e spingere la truppa di Simone Inzaghi alla vittoria: questo l’obiettivo dei supporters biancocelesti. L’attesa cresce, la voglia di esserci è tanta. Per una finale di Coppa Italia meritata sul campo.