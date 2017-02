Crecco: "Bellissimo essere tornato alla Lazio. Milan? Scontro importantissimo, dobbiamo vincere"

Fonte: Claudio Cianci- Lalaziosiamonoi.it

Un ritorno a casa inaspettato, ora la possibilità di esordire con la Lazio dei grandi. Luca Crecco è rientrato a casa base durante la sessione invernale di mercato. Proprio Crecco, al termine dell'allenamento odierno, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio: "Un effetto bellissimo ed inaspettato, non sapevo di essere in uscita dall'Avellino fino a 20 minuti dalla fine del mercato. Ora è un effetto bellissimo ritrovare compagni e staff, Inzaghi mi ha accolto benissimo fin dal primo giorno, ho trovato i compagni come due anni e mezzo fa, è un effetto bellissimo. Sono stati due anni intensi quelli lontani dalla Lazio, con momenti belli e brutti: ho giocato tanto la prima annata, la seconda un po' di meno, ora però sono qui e voglio giocarmi le mie carte. Sogno anch'io l'esordio con questa maglia, anche se ci sono delle difficoltà quando sei fuori si cresce, un'esperienza in altri club fa crescere i ragazzi. Radu mi aiuta molto, c'avevo legato tantissimo con lui e mi aiutava anche quando ero fuori. Il mio ruolo è la mezz'ala, però ad Avellino facevo anche il terzino e per questo posso fare tutta la fascia sinistra. Il mister mi fa giocare mezz'ala o esterno alto, ma se c'è un posto io sono a disposizione. Il Milan? Sicuramente è uno scontro molto importante, è una bella partita. Sono una squadra in salute e speriamo di portare a casa la vittoria".

