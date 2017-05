Dall'Inghilterra assicurano: la Juve balza in pole per Keita. Staccati Milan e United

Keita va alla Juventus. Parola del Daily Mail. Sbaragliata la concorrenza, il club bianconero avrebbe messo le mani sul talento di Arbucies. Alle prese con un rinnovo complicato, ma oggi quantomai possibile, il mercato si muove intorno al senegalese. Il nuovo ds milanista, Mirabelli, è rimasto incantato dalle sue giocate. Ma l'ultim'ora d'oltremanica gela la società rossonera quanto il Manchester United. Perché i Red Devils non sono solo in corsa per de Vrij, vogliono far spesa a Formello. Ma entrambi devono fare i conti con la Juve, che dopo aver avviato i contatti con l'entourage del giocatore, fa passi da gigante nella trattativa. La Lazio, dal canto suo, deve ancora giocarsi una chance, forse l'ultima, non mollerà la presa così facilmente.