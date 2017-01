Dall'Uruguay: Gonzalez si rivolge alla Fifa e rescinde il contratto con la Lazio

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

© foto di Federico Gaetano

Non ce la fa più a rinunciare al campo, Alvaro Gonzalez. Il centrocampista della Lazio spera finalmente di partire. Lasciare la Capitale e tornare in patria: c'è il Club Nacional sul Tata. L'addio però è possibile solo attraverso la rescissione del contratto che ancora lo lega alla Lazio, in scadenza il prossimo giugno. A un giorno dal termine del mercato, l'uruguaiano non ha trovato l'accordo con il club laziale per disimpegnarsi definitivamente. Per questo, stando a quanto riportano i media locali, Gonzalez avrebbe rescisso il proprio contratto unilateralmente rivolgendosi alla Fifa. Mettendo finalmente un punto alla sua avventura nella Citta Eterna.