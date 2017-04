De Vrij: "Non vediamo l'ora di giocare questa partita. I cambi della Roma? Siamo pronti a tutto"

Pochi istanti al derby. La tensione sale e la Lazio si prepara ad affrontare una partita fondamentale per la stagione. Prima del match ha parlato, ai microfoni di Lazio Style Channel, De Vrij: “Un derby è sempre un derby. È una partita bellissima e vogliamo giocarla, non vediamo l’ora. La vittoria a Sassuolo è stata sofferta, uguale all’Udinese prima del derby di andata, abbiamo fiducia e siamo pronti per questa sfida. Può essere che la Roma cambi qualcosa, ma noi siamo pronti a tutto”.

Successivamente il difensore ha parlato anche a Roma Tv: “Bellissima partita, stadio pieno, bella atmosfera, squadra forte: sarà una grande partita. I derby sono sempre così, c’è la voglia di tutte e due le squadre, è importantissimo perché si gioca per la finale della coppa, secondo me noi siamo carichi”.

Inoltre, de Vrij si è fermato anche ai microfoni di Rai Sport: “Non parliamo di percentuali, siamo in vantaggio dopo aver vinto la prima partita per 2-0. Ma sappiamo che nei derby può succeder tutto, lo abbiamo visto. Siamo pronti, non vediamo l’ora di entrare in campo”