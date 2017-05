Diaconale: "Lazio al lavoro per rinforzarsi, non rimarremo bloccati. Un giocatore che parte non è un dramma..."

Ore calde in casa Lazio tra mercato e la fine del campionato. Il portavoce della società biancoceleste, Arturo Diaconale, ha analizzato il momento ai microfoni di Tmw Radio: "Col Crotone è una partita complicata, per loro sarà la partita della vita mente la Lazio ha motivazioni diverse. Vogliamo chiudere bene la stagione e confermare il quarto posto, mi auguro che la Lazio possa onorare questo campionato. La squadra farà la sua gara con l'impegno consueto. La rassicurazione ai tifosi che si può dare è una sola: la società è impegnata a rafforzare la squadra. Lo farà in ogni caso, anche se ci saranno dei sacrifici. Il progetto è quello di rinforzarci, saremo all'altezza delle tre competizioni. Vogliamo conservare questo livello. I giocatori passano, la maglia e la squadra rimane. Non si può rimanere fermi e bloccati in situazioni che poi evolvono fatalmente, non si deve vivere al passaggio di un giocatore a un'altra squadra come un dramma. Lo striscione per Totti? Grande nobiltà e grande lealtà sportiva. Si rende onore e omaggio a un avversario di cui si riconosce il valore".