Djordjevic-Lione, il presidente Aulas sbotta: "Non ho nessun interesse per lui, mai parlato con la Lazio"

Djordjevic e il Lione, una trattativa d'attualità per siti, giornali e radio. In ordine cronologico, meno di 24 ore fa, era infine arrivata anche la conferma dell'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio che parlava di accordo tra l'attaccante biancoceleste il club francese. A smentire tutto, sul suo profilo Twitter ufficiale, ci ha pensato con toni decisamente polemici il presidente dell'OL, Jean-Michel Aulas: "Non faremo niente d'importante perché abbiamo una squadra già molto competitiva... e sarà rinforzata ancor di più con l'allenatore. Ma chi ha parlato di Djordjevic? L'Equipe. E voi ancora credete all'Equipe? Non ho mai avuto un solo contatto con la Lazio per questo giocatore. Non c'è nessun interesse per lui". Dichiarazioni durissime che metaforicamente sbattono la porta in faccia all'operazione e alle indiscrezioni che la circondano.

