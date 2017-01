El Ghazi, l'Ajax apre al prestito con obbligo di riscatto: la Lazio ci pensa per gennaio

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Aprirà ufficialmente i battenti domani, la sessione invernale del calciomercato. La Lazio studia i possibili colpi, per veder arrivare un vice-Immobile, però, c’è bisogno prima di vendere. Chissà, magari alla fine Lotito potrebbe metter mano al portafogli solamente per portare a Roma il sostituto di Keita, impegnato almeno fino a metà febbraio in Coppa d’Africa. Come riportato durante la consueta rassegna stampa in onda su RadioSei, nelle ultime ore del 2016 ha preso piede l’idea El Ghazi. Tare, infatti, si è incontrato a cena con Jorge Mendes, che ha lasciato aperto più di uno spiraglio. L’Ajax, ha fatto sapere il potente procuratore, può lasciar partire il giocatore in prestito con riscatto obbligatorio fissato a 8 milioni. Una modalità interessante, che potrebbe convincere la dirigenza capitolina ad intavolare subito una trattativa, senza aspettare l'estate.

Ti potrebbe interessare anche:

VICE-IMMOBILE, SPUNTA IL NOME DI LASAGNA

DALLA FRANCIA: IL LIONE SPINGE PER DJORDJEVIC