ESCLUSIVA - La Lazio punta su Palombi: pronti rinnovo e adeguamento. E si studia il futuro...

Il desiderio di ogni bambino che rincorre un pallone, è quasi sempre quello di poter indossare da grande la maglia della propria squadra del cuore. Lo sa bene Simone Palombi, che per anni ha tenuto nel cassetto un sogno che presto potrebbe diventare realtà. Nato a Tivoli, in una famiglia di laziali, Simone, che oggi ha 21 anni, ha iniziato fin dall’infanzia la sua avventura nelle giovanili della Lazio. Dopo essersi fatto l’intera trafila, e aver segnato decine e decine di gol, per lui è arrivata anche la prima convocazione in Serie A lo scorso anno, e quella agli ultimi due ritiri di Auronzo con la prima squadra. Troppo presto però per lanciarlo nel calcio che conta, e allora Palombi decide insieme alla società di trasferirsi in prestito alla Ternana, con la promessa di incontrarsi nuovamente a fine stagione. Promessa mantenuta, visto che in settimana a Formello, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, è andato in scena un incontro fra il suo procuratore, la famiglia e il ds biancoceleste Igli Tare.

RINNOVO E FUTURO - I complimenti per i numeri ottenuti alla sua prima annata fra i professionisti (8 reti in campionato e 1 in Coppa Italia) non sono mancati. Si è parlato del suo futuro: la Lazio punta e crede nell’attaccante tiburtino, ma vuole che cresca ancora, per non farlo perdere per strada come hanno fatto molti giovani promettenti come lui negli anni passati. È questa la priorità del suo entourage e della società, che sa di avere tra le mani un talento prezioso. Il futuro adesso è tutto da scrivere, la cosa certa però, è che il suo contratto (per ora in scadenza nel 2019) sarà rinnovato e adeguato fin da subito. I biancocelesti hanno un patrimonio da preservare. Bisognerà capire quali siano le reali intenzioni della Lazio per la prossima stagione. Non è detto che non possa rimanere a Roma, ma al momento Palombi sembra essere destinato ad una nuova avventura per tornare alla base ancora più pronto e maturo. Da protagonista. Le offerte sul tavolo non mancano: società di Serie B, ma anche qualcuna di Serie A, si sono già fatte sentire per sondare il terreno. Simone intanto continua a lavorare sodo a Terni agli ordini di Liverani. C'è una salvezza che sembrava insperata da conquistare. I biancocelesti invece, si godono le prodezze del loro gioiellino da lontano. C’è un sogno da tirare fuori dal cassetto: il prossimo vice-Immobile - in un futuro prossimo - potrebbe essere proprio lui.

