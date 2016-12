ESCLUSIVA - Mariano-Lazio, l'ag. fa chiarezza: "Tanti club su di lui, ma non si muove fino a giugno"

Fonte: Daniele Rocca/Federico Erdi-Lalazisiamonoi.it

La ricerca per un vice Immobile continua. Questa mattina il quotidiano spagnolo AS ha riportato la notizia di un'interesse della Lazio per l'attaccante del Real Madrid, Mariano Diaz Mejia. La nostra redazione ha contattato in esclusiva l'agente del calciatore di origine dominicana, Alvaro Torres (lo stesso di Luis Alberto), per approfondire il discorso riguardante il suo assistito: "Ci sono molti club interessati a lui però, a oggi, Mariano rimane un calciatore del Real Madrid. Escludo quindi una possibile cessione nella finestra di gennaio". Non solo la Lazio, quindi Anche Siviglia, Eintracht Francoforte e Nizza hanno messo gli occhi sul classe '93. Per il momento - come detto - non si muove, ma il discorso cambia pensando al mercato estivo: "Il suo contratto scade nel 2021, ma a giugno tutto può succedere, anche per un eventuale prestito. Per il momento è concentrato solo sul Real". Bisognerà cercare altrove. La Lazio ha bisogno di pescare un rinforzo nel mercato di riparazione, e la caccia continua.

LUIS ALBERTO - "Se sapessi cosa succederà da qui a un mese e mezzo sarei la persona più felice". Queste le parole di Tare alla vigilia del match con la Fiorentina. Quello che succederà a gennaio è difficilmente prevedibile, ma una cosa è certa: la Lazio perderà Keita per l'impegno della Coppa d'Africa. Il ds biancoceleste non sembra preoccupato: "Aspettiamo con curiosità Luis Alberto". Con l'occasione, abbiamo chiesto al procuratore novità sul futuro dello spagnolo. Alvaro Torres è stato chiaro: "Sì, rimane a Roma". Poche parole, inequivocabili. I tifosi della Lazio si interrogano: l'ex Liverpool sarà in grado di sostituire degnamente Keita Balde Diao?

