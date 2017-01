ESCLUSIVA - Massimo Maestrelli: “Chinaglia fortissimo in campo e amorevole fuori. Inzaghi un signore” - VIDEO

Fonte: Alessandro Vittori / Daniele Rosicarelli - Lalaziosiamonoi.it

Il 24 gennaio avrebbe compiuto 70 anni un idolo incontrastato di intere generazioni di laziali, Giorgio Chinaglia che oggi riposa nella cappella della famiglia Maestrelli nel cimitero di Prima Porta a Roma: Long John e il suo maestro uniti in un abbraccio eterno l’uno accanto all’altro. La redazione de Lalaziosiamonoi.it ha incontrato in esclusiva Massimo Maestrelli, figlio di Tommaso e di fatto fratello minore di Giorgio, per un ricordo sul bomber e non solo: “Porterò sempre nel cuore uno scatto raffigurante Chinaglia quando dopo un gol corre verso mio padre e gli salta addosso con i suoi 90 chili. Non so come lui abbia fatto a reggerlo. Giorgio era un uomo fortissimo in campo, ma amorevole fuori e mio padre è stato la sua guida”. La vicenda della sepoltura nella cappella Maestrelli: “L’idea è partita da Giancarlo Oddi che mi ha chiesto di mettere una foto di Giorgio sulla tomba di famiglia, io ho risposto di portarlo direttamente. Dopo una breve querelle con la famiglia della sua seconda moglie, i figli legittimi, che avevano facoltà di scelta, hanno acconsentito. Vedere arrivare la salma è stata un’emozione grandissima”. Il 12 maggio 1974: “Mi ricordo la corsa insieme a mio fratello Maurizio per andare ad abbracciare mio padre. Nonostante in campo ci fossero tantissime persone, riuscimmo a raggiungerlo e ci stringemmo tutti e tre in un indimenticabile abbraccio”. La Lazio di Inzaghi: “Se reggono i titolari la Lazio se la può giocare per la Champions. Mi piace molto Simone, è un ragazzo fresco, ha la faccia pulita, è un signore”.

Di seguito il video con l’intervista completa.

