ESCLUSIVA - Romairone, ds Carpi: "La Lazio non ci ha contattati per Lasagna, a gennaio non si muove"

Il mercato aprirà ufficialmente i battenti domani, ma già si lavora da tempo sottotraccia. La Lazio è alla ricerca di un vice-Immobile. La possibile partenza di Djordjevic in Francia potrebbe smuovere le acque nel reparto avanzato biancoceleste. Uno degli ultimi nomi usciti è quello di Kevin Lasagna del Carpi. Si tratta di un classe '92, lo scorso anno in Serie A ha segnato 5 reti in 36 partite. Mentre quest'anno in Serie B ha già messo a segno 9 gol. Giocatore che ha in dote un bel mancino naturale, il cui contratto scadrà nel 2020. Attualmente è valutato circa 3 milioni di euro, prezzo più che abbordabile per la Lazio. Per fare chiarezza su questo affare, però, la redazione de Lalaziosiamonoi.it ha contattato in esclusiva il ds del Carpi, Giancarlo Romairone: "Ci sono diverse società interessate, ma non la Lazio, non l'abbiamo mai sentita. Non crediamo che Lasagna si muoverà a gennaio. L'operazione di cui si sta parlando sarà concepita in un'altra maniera. Lasagna deve continuare il suo percorso e finire bene quest'annata. Il calciatore suscita l'interesse di alcuni club, ma il Carpi non pensa di privarsi di Kevin in questa sessione di mercato. Credo che Lasagna sia un calciatore che merita - spiega Romairone - può stare bene in Serie A. Chi ha necessità di un elemento con queste caratteristiche fa bene a seguirlo con attenzione. Se parte a gennaio o a giugno? Un'eventuale cessione è più probabile in estate".

