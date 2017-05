ESCLUSIVA - Tra la Lazio e Gomez c'è Percassi: l'Atalanta chiede troppo, ma a giugno...

“Porto Bergamo nel cuore ma potrebbe essere arrivato il momento di passare in una grande”. Chiaro e sincero come al solito. Così il Alejandro Gomez ha lanciato un messaggio al presidente Percassi. Non è voglia di cambiare aria, è desiderio di essere protagonista di un best-seller, dopo esserlo stato di una favola. Già, perchè il Papu è uno degli uomini chiave della fiaba europea targata Atalanta: si è fatto strada tra gol, dribbling e social. Quella che sta per volgere al termine, è stata per lui la stagione della definitiva consacrazione: Gomez è maturato, è diventato completo sotto ogni punto di vista e ora, a 29 anni, vuole una sfida importante. Per questo anche la Lazio sta sondando il terreno e ha avviato i contatti. Secondo indiscrezioni raccolte in esclusiva dalla nostra redazione il Papu, fresco di convocazione con l’Argentina, gradirebbe un trasferimento dalle parti di Formello, il problema è rappresentato proprio dall’Atalanta con il presidente Percassi che per ora chiede una cifra superiore ai 20 milioni: troppi per la Lazio. Gomez, dal canto suo, nutre grande rispetto per la dirigenza nerazzurra e non spingerà per far sì che l’Atalanta abbassi le pretese.

APPUNTAMENTO RIMANDATO – ‘Pagare denaro, per vedere cammello’, come si suol dire. Percassi difficilmente farà sconti per lasciar andare Gomez. Tutto sarà più chiaro in prossimità dell’inizio del calciomercato, vale a dire negli ultimi 10 giorni di giugno. Sempre secondo indiscrezioni raccolte in esclusiva dalla nostra redazione infatti, la Lazio non ha ancora affondato il colpo. Tare per ora sta lavorando sulle questioni legate a Keita e Biglia: quando il futuro dei due giocatori sarà scritto, allora si penserà al mercato in entrata. In caso di cessione dell’ala senegalese, il ds biancoceleste si siederebbe seriamente al tavolino dell’Atalanta per cercare un punto d’incontro che accontenti tutte e tre le parti, compreso il Papu. Intanto però, il pensiero delle due squadre è rivolto esclusivamente a domenica, quando si giocheranno il quarto posto nell’ultimo giro di ruota di una Serie A ricca di soddisfazioni. Poi ci sarà tempo per parlare, il mercato entrerà nel vivo e il nome di Gomez è uno di quelli che stuzzicano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.