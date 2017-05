FORMELLO - Avanti col 3-5-2: de Vrij recuperato, dubbio Strakosha. Ballottaggio Patric-Luis Alberto...

FORMELLO - De Vrij recupera, è in campo per la rifinitura e domani verrà impiegato dall'inizio. Simone Inzaghi deve fare a meno di Radu (squalificato) e degli infortunati Marchetti, Parolo e Lukaku. Resta il punto interrogativo sulle condizioni di Strakosha: il portierino albanese non si è allenato nel pomeriggio (seduta iniziata alle 17), è alle prese con un attacco influenzale. Soltanto domani si capirà se potrà o meno prendere parte al posticipo di domani sera. In caso di forfait ci sarà l'esordio assoluto in maglia biancoceleste per Vargic.

BALLOTTAGGI. È chiaro il modulo anti-Inter: si andrà avanti con il 3-5-2. Ancora qualche dubbio, invece, sugli interpreti. Inzaghi si prende altre 24 ore di tempo per decidere la formazione. Ci sono due ballottaggi da risolvere, uno in difesa, l'altro a centrocampo. Dietro sono sicuri del posto de Vrij (al centro) e Hoedt (centro-sinistra). Wallace e Bastos sono in concorrenza per l'ultima maglia del reparto arretrato. Il brasiliano è in favorito sull'angolano.

FELIPE LARGO. A centrocampo torna titolare Felipe Anderson. Giocherà sulla destra a tutta fascia per permettere a Inzaghi di schierare Keita e Immobile come coppia d'attacco. Il dubbio in mediana è tra Luis Alberto e Patric. Biglia sarà il regista, Milinkovic si muoverà come mezzala destra. La posizione di Lulic dipenderà dalle scelte dell'allenatore. Il bosniaco sarà l'esterno sinistro qualora Luis Alberto venisse impiegato dal 1', oppure agirà da intermedio se alla fine dovesse essere scelto Patric sulla fascia. La seconda soluzione appare in leggero vantaggio.

PROBABILE FORMAZIONE (3-5-2): Strakosha (Vargic); Wallace, de Vrij, Hoedt; Felipe Anderson, Milinkovic, Biglia, Lulic, Patric; Immobile, Keita. A disp. Vargic, Adamonis, Bastos, Basta, Petro, Crecco, Murgia, Lombardi, Tounkara, Djordjevic. All. Inzaghi.