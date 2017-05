FORMELLO - Domani riprendono gli allenamenti: Inzaghi aspetta il rientro di Immobile

FORMELLO - Quello di oggi è un altro giorno di strameritato riposo. Per domani, invece, è prevista la ripresa degli allenamenti: tutti in campo alle ore 15. Tutti o quasi, perché Inzaghi attende il rientro in gruppo da parte di Immobile, out nel derby perché debilitato da un virus intestinale dell'ultima ora. L'allenatore deve anche capire se e quando riavrà a disposizione i due acciaccati del match con la Roma, Lukaku e de Vrij. Entrambi sono stati sostituiti per problemi fisici. Sulle loro condizioni resta l'ottimismo espresso dal dottor Rodia, il coordinatore del settore medico biancoceleste: "Li abbiamo cambiati in via precauzionale per qualche dolore muscolare in relazione al caldo e all’intenso stress fisico”. Insomma, la loro presenza non dovrebbe essere in dubbio per la prossima partita con la Sampdoria, in programma domenica (ore 15). Sarà squalificato Parolo: era diffidato, sarà fermato dal Giudice Sportivo per il cartellino giallo rimediato nella stracittadina.