FORMELLO - Gestione delle forze: De Vrij ok, Milinkovic e Felipe a riposo

FORMELLO - La gestione delle forze prosegue insieme alla preparazione in vista della trasferta con la Fiorentina. Milinkovic resta a riposo per il secondo giorno consecutivo (domenica dovrebbe essere risparmiato) e alle 16 neanche Felipe Anderson si vede sul campo per la ripresa degli allenamenti. Rientra in gruppo invece de Vrij, fermo ieri e sostituito durante il secondo tempo con la Samp. Il difensore sta bene, ma è un altro calciatore destinato alla panchina al Franchi. Verrà preservato per la finale di Coppa Italia con la Juventus.

INFERMERIA. L’unico ai box per un infortunio rilevante è il lungodegente Marchetti. Il resto della rosa sta bene, compresi Bastos e Luis Alberto, i due calciatori rimasti fuori dalla lista dei convocati per la sfida con la Samp. Ieri sera è arrivata l’ufficialità, la finale con la Juve verrà anticipata a mercoledì 17 maggio, quattro giorni dopo il prossimo turno di campionato. Ecco perché Inzaghi stavolta sceglierà prima chi mandare in panchina e soltanto dopo chi schierare nel blocco dei titolari. Il modulo di riferimento resterà comunque il 3-5-2. Dietro possibile ritorno dal primo minuto per Radu, fuori dalla formazione iniziale nelle ultime tre uscite.