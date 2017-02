FORMELLO - I "big" tornano in gruppo: Immobile e de Vrij ok, Biglia differenziato in vista del derby

FORMELLO - L’allenamento di oggi spegne l’allarme degli ultimi due giorni e porta rassicurazioni sulle condizioni di tutti i calciatori della rosa o quasi. Patric, de Vrij, Milinkovic, Biglia, Parolo e Immobile sono in gruppo per la seduta delle 15. L’unico assente è Marchetti, che sta recuperando da un problema meniscale al ginocchio destro ed è stato colpito anche da gastroenterite. Domani dovrebbe lavorare con Grigioni, bisognerà valutare la sua presenza per la partita con l’Udinese, in caso non dovesse recuperare si spera di vederlo in campo per il derby d’andata con la Roma di mercoledì prossimo.

GRUPPO. Anche Radu si allena regolarmente con il resto dei compagni. Il romeno ieri aveva subito un colpo al piede destro da Tounkara durante la partitella di fine allenamento. Simone Inzaghi deve scegliere la formazione di domenica calcolando l’impegno imminente di Coppa Italia, dove mancheranno per squalifica Patric, Radu e Lulic. Per questo, i tre, dovrebbero essere utilizzati dal 1’ per la prossima di campionato. Con l’Udinese non ci sarà Biglia, fermato per un turno dal Giudice Sportivo. L’argentino oggi è tornato a disposizione dopo un paio di giorni di lavoro differenziato, ma ha abbandonato prima del previsto il campo ed è rientrato anzitempo negli spogliatoi. Semplice precauzione: il centrocampista sta svolgendo un allenamento personalizzato per arrivare al top della forma al derby di Coppa.

SOLUZIONI. Le vere prove tattiche scatteranno tra domani e la rifinitura di sabato. Si continuerà con il 4-3-3 (il modulo potrebbe cambiare per la sfida con la Roma). Strakosha difenderà i pali. Patric e Radu giocheranno sulle fasce se daranno garanzie fisiche. De Vrij farà coppia con Wallace a meno che Inzaghi non decida di concedergli un riposo supplementare dopo la panchina di Empoli (Hoedt e Bastos non sono tra i calciatori affaticati a inizio settimana). A centrocampo spera in una chance Murgia: verrà lanciato in regia oppure come mezzala qualora Milinkovic venisse risparmiato (si era temuto uno stiramento muscolare prima del match al Castellani). Davanti Felipe Anderson e Keita saranno i titolari sugli esterni, al centro dell'attacco uno tra Immobile e Djordjevic. Le quotazioni dell’azzurro sono in risalita. Dipenderà dalla condizione fisica che mostrerà nei prossimi allenamenti.