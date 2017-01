FORMELLO - Milinkovic in guppo, Djordjevic ancora out. Luis Alberto cerca di convincere Inzaghi...

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

© foto di Federico Gaetano

FORMELLO - Milinkovic recupera, Inzaghi tira un sospiro di sollievo. Per il Crotone deve già fare a meno di Lulic e Felipe Anderson (squalificati) e di Keita, in ritiro con il Senegal per l'imminente coppa d'Africa. Il serbo, alle 11, svolge un breve lavoro tecnico differenziato, poi si unisce al gruppo dopo tre allenamenti saltati per un affaticamento muscolare. E' a disposizione per la partita di domenica con il Crotone. Dovrebbe partire titolare nonostante la settimana monca di preparazione al match.

ASSENTI. La rosa è quasi al completo, sono tornati tutti, anche Felipe Anderson, che svolge su un altro campo una seduta a parte insieme al preparatore atletico Fonte. Gli unici assenti sono Djordjevic (forte attacco influenzale) e Lukaku. Il belga era rimasto in Belgio per le cure specifiche alla caviglia, oggi è tornato e si allenato in palestra. Le intenzioni di Inzaghi sono quelle di confermare il 4-3-3, in questa settimana non sono stati provati altri moduli.

LUIS SCALPITA. Ci sono alcuni ballottaggi di formazione. Il primo al centro della difesa, dove Wallace è in vantaggio su Bastos per affiancare de Vrij. A centrocampo Cataldi potrebbe partire dalla panchina visto il recupero di Milinkovic. Davanti due maglie (ai lati di Immobile) per tre giocatori: Lombardi, Kisha e Luis Alberto. L'ex Primavera biancoceleste dovrebbe essere impiegato sulla destra, mentre Luis Alberto sembra aver scalato le gerarchie e potrebbe essere preferito a Kishna sulla fascia opposta. Mancano ancora tre sedute, compresa la rifinitura, per prendere le decisioni definitive.