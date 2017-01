FORMELLO - Riprendono gli allenamenti: differenziato per Radu, Murgia in gruppo

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

FORMELLO - Riprendono gli allenamenti, comincia la preparazione alla partita con l’Atalanta. Alle 12 manca un solo calciatore in gruppo: Stefan Radu si riscalda in palestra, raggiunge i compagni sul campo soltanto a metà seduta per svolgere un lavoro differenziato (in scarpe da ginnastica). Il romeno verrà valutato nei prossimi giorni. È uscito affaticato dalla sfida con il Crotone, dovrebbe comunque recuperare per domenica.

RIENTRI. L’infermeria è vuota, Lukaku e Djordjevic sono stati riaggregati lunedì mattina nella prima sgambata settimanale. Il belga ha smaltito l’infortunio alla caviglia, il serbo il forte attacco influenzale. Ok anche Murgia, out dai convocati per il Crotone per una leggera distorsione alla caviglia: per lui questa mattina una corsa a parte e poi il ritorno agli ordini di Inzaghi. Il tecnico ha recuperato dal turno di squalifica sia Lulic che Felipe Anderson, ma deve ancora fare a meno di Keita, impegnato con il Senegal in coppa d’Africa. La ripresa degli allenamenti è fissata per domani alle 15.