FORMELLO - Seduta di scarico: Inzaghi recupera Radu e Lulic, Marchetti e Patric non si allenano

FORMELLO - La Lazio è già in campo alle 11.30. Al “Fersini” stretching sui tappetini per chi ieri ha giocato e vinto il derby, lavoro tecnico con il pallone per chi era squalificato, è entrato nel secondo tempo o è rimasto in panchina per l’intera partita. Simone Inzaghi guida un gruppetto di 11 calciatori: Radu, Hoedt, Abukar, Murgia, Crecco, Lulic, Lombardi, Luis Alberto, Djordjevic, Keita e Tounkara.

ASSENTI. Non c’è Patric, squalificato con la Roma come Radu e Lulic. Lo spagnolo non è al meglio della condizione, già la settimana scorsa aveva accusato un affaticamento muscolare prima del match con l’Udinese. Nei prossimi giorni si capirà se rientrerà tra i convocati per la trasferta di Bologna.

MARCHETTI. Patric e Marchetti sono gli unici assenti della seduta mattutina. Il portiere continua a non allenarsi agli ordini di Grigioni (con il preparatore ci sono soltanto Vargic e il Primavera Adamonis). A questo punto il suo ritorno in campo non è scontato nemmeno per il prossimo match di campionato. Nella giornata di domani la rosa tornerà a lavorare insieme, il gruppo tornerà folto. Potranno scattare le prove tattiche anti-Bologna.