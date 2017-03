Il prof. Ripert: "Ci stiamo preparando ad affrontare due mesi in modo brillante. Murgia? Professionista esemplare"

Termina sul 9-0 la partitella di allenamento con il Real Carsoli. Triplice fischio, vittoria schiacciante, poi tutto in palestra per ultima la seduta mattutina. Al termine della gara, il preparatore atletico biancoceleste, Fabio Ripert, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel: "Facciamo sempre un lavoro di scarico a fine allenamento. I ragazzi sono in palestra, svolgono un programma personalizzato per recuperare. Questa è stata una settimana a ranghi ridotti. Mancavano tutti i ragazzi in Nazionale, ma è una settimana importante, in cui possiamo monitorare le problematiche dei vari ragazzi e prepararci al meglio per il finale di stagione. Possiamo aumentare i carichi, per chi ha bisogno di integrare a livello aerobico o di forza. Svolgiamo lavori individualizzati per ogni giocatore in base alle necessità".

MURGIA E IMMOBILE - "Murgia è un professionista, arriva per primo e va via per ultimo, cura ogni particolare. Questa fascia d'età è importante per mettere le basi per il futuro. Ieri ho visto la Nazionale, sono contento per il gol di Ciro. Come dicevo a inizio preparazione, il mio obiettivo era quello di mantenere l'85% della forma per tutta la stagione. Mancano due mesi, sono sicuro che faremo del nostro meglio. In questa fase finale il lavoro è di qualità, non quantità. Dobbiamo portare la squadra più brillante possibile nelle 9 gare di Campionato e in Coppa Italia. Bisogna svolgere questi due mesi in maniera brillante".