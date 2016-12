Il Velez punta Gonzalez: "A gennaio voglio andarmene. Con la mia cessione ci guadagnerebbe anche la Lazio"

Fonte: Saverio Cucina/Benedetta Orefice - Lalaziosiamonoi.it

Dovrebbe concludersi a giorni, l’avventura del Tata Gonzalez con la maglia della Lazio. Il centrocampista uruguagio non rientra nei piani di Simone Inzaghi che, nella prossima sessione di mercato, proverà a piazzarlo. Diverse le squadre interessate, con il Velez che ha già presentato al giocatore una prima offerta ufficiale. Sarà l’Argentina la destinazione del Tata? Forse. Di sicuro, la volontà del Tata è quella di lasciare Roma. “Penso che a gennaio andrò via. Già da tempo sto pensando di lasciare la Lazio, visto che non vengo praticamente utilizzato. La società e l’allenatore non puntano su di me, per cui non vedo come potrebbero ostacolare una mia partenza. Ci sono diversi club interessati, sono stati avviati dei contatti. Il mio desiderio è quello di giocare, la Lazio dovrebbe farmi partire visto che sta pagando lo stipendio di un calciatore che non gioca mai. Con la mia cessione ci guadagnerebbero tutti. Ora si sta per aprire il periodo del calciomercato, per cui resto in attesa perché ho la voglia e la necessità di tornare in campo e giocare", le parole del giocatore riportate da Futbol.

"MI SENTO IN FORMA" - Che poi ha ammesso di sentirti ancora in forma: "Una parte della settimana mi alleno con il resto della squadra, l’altra da solo. Ovviamente è diverso allenarsi con l'obiettivo di mantenersi in forma o farlo per motivi di concorrenza. Posso difendermi ancora abbastanza bene (inteso il posto in Nazionale, ndr), però il modo migliore per farlo è giocare in un club. La concorrenza è essenziale ed è quello che sto cercando. Per tenermi in forma ho svolto ogni allenamento come se stessi per giocare una partita ufficiale. L’ho fatto per non farmi trovare impreparato in caso di convocazione con l’Uruguay. In questi giorni qui a casa, poi, mi sono reso conto di non esser distante dalla mia condizione fisica ideale".

