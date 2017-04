Immobile: "Certe partite vanno vinte. I miei gol? Continuo la tradizione di Chinaglia e Giordano"

20 gol senza voglia di fermarsi. Ciro Immobile, ai microfoni di Sky Sport, ha commentato la vittoria sul Sassuolo: "Bisogna vincere anche queste partite, tante squadra hanno fatto fatica qui. Nel primo tempo non è stata la solita Lazio, colpa del derby forse. Anche con l’Udinese fu così. La squadra non era corta, appena ci ricompattiamo giochiamo da Lazio. I miei 20 gol? La storia della Lazio è fatta da grandi campioni, Rocchi, Crespo, sempre grandi attaccanti come Chinaglia e Giordano Io volevo continuare questa tradizione con l’aiuto dei compagni. tifosi e mister. Ora dobbiamo fare bene, servono gli occhi cattivi, al 90% se scendi in campo così vinci. La Roma ce la metterà tutta per ribaltare la situazione".

L'attaccante ha continuato ai microfoni di Mediaset Premium: "E’ una partita che vale più di tre punti. Non si era messa bene, ma poi siamo riusciti a metterla sui binari giusti. All’inizio non siamo stati la solita Lazio, non per colpa delle Nazionali ma perché eravamo troppi lunghi. Abbiamo portato questa vittoria a casa da squadra. Testa subito alla Roma, abbiamo un piccolo vantaggio ma giocheremo come se stessimo 0-0".