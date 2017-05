Immobile e Keita esagerati fanno il pieno di record e gol. E ora nel mirino ci sono Signori e Casiraghi

Ciro Immobile e Keita Balde Diao sono i volti della Lazio vincente. Il 7-3 rifilato ieri alla Sampdoria fa salire le aquile a 70 punti e regala ai capitolini la certezza della partecipazione alla prossima Europa League. I due attaccanti, però, continuano a migliorare le loro statistiche individuali e come coppia. Insieme sono arrivati a 36 gol in campionato. Era dal 2000/01 che due calciatori non superavano quota 30, in quel caso Crespo e Nedved si fermarono a 35. Il napoletano e il senegalese, come riporta Lazio Page, hanno già fatto meglio quando mancano tre partite al termine della Serie A e adesso vogliono agguantare il record che appartiene a Giuseppe Signori e Pierluigi Casiraghi che nel 1995/96 si spinsero a 38 ( rispettivamente 24 e 14 centri, ndr). Anche a livello personale, Ciro e Balde Diao si sono tolti parecchie soddisfazioni. Partiamo dall’ex Torino che con la doppietta alla Sampdoria è salito a quota 22 in campionato eguagliando il numero di gol della stagione 2013/14 quando vinse la palma di miglior marcatore. Con l’aggiunta delle tre reti in Coppa Italia, sono 25 le firme in questo primo anno all’ombra del Colosseo. Nella storia della Lazio solamente Chinaglia (34 nel 1973/74), Signori (32 nel 1992/93 e 26 nel 1995/96) e Crespo (28 nel 2000/01) hanno fatto meglio, ma il bomber di Torre Annunziata ha a disposizione altri quattro match per provare ad avvicinarli, agguantarli e, perché no, superarli. Ciro ha superato anche i 21 gol di Piola e ora ha davanti, come reti segnate in una stagione in Serie A, solamente Chinaglia (24 nel 1973/74), Signori (26 nel 1992/93, 23 nel 1993/94 e 24 nel 1995/96) e Crespo (26 nel 2000/01). Dopo l’influenza che lo ha costretto a saltare il derby della Capitale, l’attaccante azzurro si è subito rifatto firmando la quinta doppietta con l’aquila sul petto, la diciottesima in carriera. Numeri da bomber anche per Keita che con la firma di ieri è salito a quota 14, mai si era spinto tanto in alto. Il ragazzo di Arbucies è al sesto gol nelle ultime tre giornate, mai aveva segnato in tre gare consecutive con la maglia della Lazio. Il numero quattordici biancoceleste è anche sul podio dei migliori marcatori Under 23 dei cinque campionato top d’Europa. Ha agguantato Mbappe al terzo posto, meglio di lui solamente Dele Alli e Timo Werner.