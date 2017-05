INFERMERIA - Dott. Rodia: "La squadra sta bene, de Vrij e Milinkovic a riposo per scelta". E su Marchetti...

Poco dopo la consueta sessione di allenamento andata in scena a Formello, sulle frequenze di Lazio Style Radio è intervenuto il dottor Rodia per fare un punto sulla situazione infermeria. Queste le sue parole: “Diamo ottime notizie, i calciatori stanno tutti bene. Come avrete visto, de Vrij e Milinkovic oggi non si sono allenati per nostra scelta. Hanno svolto un programma differenziato volto a portarli al massimo della condizione e a gestire le risorse in vista delle ultime partite di campionato e la finale di Coppa Italia. Il caldo può fare la differenza, poi ci saranno anche partite ravvicinate: è molto importante cercare di migliorare il più possibile le prestazioni in relazioni alle energie che i vari calciatori hanno. Marchetti sta bene, il programma personalizzato prosegue molto bene. Stiamo programmando il pieno recupero per la prossima stagione, visto che questa sta per concludersi. Tempiste rispettate, sta tutto proseguendo secondo la tabella di marcia.