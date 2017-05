INFERMERIA - Dott. Rodia: "Lukaku e Parolo out per Crotone - Lazio. Su de Vrij polemiche sterili..."

Domenica si avvicina, il campionato della Lazio si concluderà proprio a Crotone. Dopo la seduta di allenamento odierna, ecco arrivare anche le parole del dottor Rodia. Ai microfoni di Lazio Style Channel, il Coordinatore dello Staff Medico biancoceleste ha fatto il punto sugli infortunati: “Gli atleti Marco Parolo e Jordan Lukaku hanno avuto degli infortuni nell’incontro giocato a Firenze. Stanno completando le rispettive cure specifiche e non saranno arruolabili per la trasferta di Crotone. Contiamo di recuperarli nelle prime settimane di luglio. In questi casi il riposo e le terapie sono estremamente importanti".

DE VRIJ - Immancabile un commento sulla situazione de Vrij e sulle parole dei giorni scorsi del dottor Stefano Lovati, ex responsabile ortopedico dei biancocelesti: "Sono state fatte delle polemiche di cui non capisco il fine. De Vrij è un calciatore sano e perfettamente utilizzato da mister Inzaghi. In questa stagione, tra gare di Club e Nazionali, ha giocato circa 30 partite e l’allenatore l’ha utilizzato secondo necessità e considerando anche la vasta gamma di difensori a sua disposizione. Sono dubbi di cui non riesco a capire l’origine. I fatti sono che il difensore olandese ha giocato più di 30 partite ed è un giocatore sano sempre risultato tra i migliori in campo. Spero che queste mie parole tolgano ogni dubbio e smorzino le polemiche. C’è un’ampia alternanza con i compagni e colleghi di reparto”.