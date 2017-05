INFERMERIA - Il dott. Rodia: "C'è ottimismo sul recupero di Parolo in vista della finale. Mentre Lukaku..."

All'indomani del match perso contro la Fiorentina, Inzaghi deve fare i conti con gli infortuni di Lukaku e Parolo in vista della finale di Coppa Italia. A fare il punto sulla situazione c'ha pensato il medico sociale biancoceleste, Fabio Rodia, intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio 89.3: "Dobbiamo dare ulteriori aggiornamenti riguardo le condizioni degli atleti Jordan Lukaku e Marco Parolo. Per il primo è confermato un risentimento al retto femorale della coscia destra. Lo stiamo monitorando e lo abbiamo sottoposto immediatamente sotto le cure specifiche del caso. È chiaro che il calciatore belga sia in dubbio per la gara di mercoledì con la Juventus, in quanto i tempi sono estremamente limitati; faremo il possibile per migliorare rapidamente la situazione".

PAROLO - "Per quanto riguarda Marco Parolo, quest’ultimo ha avuto un trauma contusivo sul ginocchio che non gli ha consentito di portare a termine la sfida. Su di lui sono abbastanza ottimista perché gli accertamenti hanno dato un esito soddisfacente. Anche lui sarà sottoposto a delle cure specifiche sia oggi che domani, ma sulla sua presenza mercoledì sono abbastanza ottimista."

DE VRIJ E MILINKOVIC - "Sono stati lasciati a Formello per una programmazione del loro pieno recupero: sono a pieno titolo a disposizione di mister Inzaghi".