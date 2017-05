INFERMERIA - Il dott. Rodia: "Per Lukaku fastidio muscolare, contusione per Parolo. Domani gli accertamenti"

La sconfitta di Firenze porta in dote anche due infortuni. Sfortunata la Lazio di Inzaghi. Prima lo stop a inizio ripresa di Jordan Lukaku (sostituito da Lombardi), poi quello di Marco Parolo nel finale. Per capire meglio le problematiche dei due giocatori biancocelesti, ai microfoni di Lazio Style Channel, ha parlato il medico sociale Fabio Rodia: “Lukaku ha avuto un fastidio alla coscia: si è fermato e domani faremo gli accertamenti di rito per capire l’entità del risentimento muscolare. Parolo ha avuto invece un trauma contusivo al ginocchio. Ha avvertito anche lui un fastidio e si è fermato a scopo precauzionale. Faremo gli esami necessari. Bisogna aspettare qualche ora per quantizzare il tipo di infortunio. Tempi di recupero? Domattina faremo gli accertamenti per entrambi e capiremo bene il da farsi”.