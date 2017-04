Inter, pronta la rivoluzione in difesa: accordo trovato con de Vrij, ma Lotito...

Squadra in ritiro e fiducia a Pioli. Ma al termine della stagione, fin qui davvero deludente, in casa Inter andrà in scena una vera e propria rivoluzione. A partire dalla difesa. Come riportato durante la consueta rassegna stampa in onda su RadioSei, il primo obiettivo dei nerazzurri porta in casa Lazio. Sul taccuino di Ausilio, infatti, c’è da tempo il nome di Stefan de Vrij. Con l’olandese c’è già un accordo di massima per un quadriennale da 3,5 milioni a stagione, l’unico ostacolo nella trattativa è rappresentato dalla valutazione del calciatore. Nonostante il contratto in scadenza nel 2018, Lotito valuta il difensore almeno 25 milioni di euro. Le alternative? Manolas e Rudiger della Roma. Con il sogno Marquinhos sullo sfondo…