Keita sul mercato, l'agente smentisce: "Niente di più lontano dalla realtà, inventate meno"

Non è la prima volta che l'agente di Keita, Roberto Calenda, smentisce con veemenza una notizia di mercato che riguarda il suo assistito. Questa volta è toccato al servizio andato in onda su Premium Sport, in cui si parlava delle bizze estive del giocatore fino alle cifre proposte dalla Lazio per rinnovare (1.5 milioni euro più clausola rescissoria) respinte dal giocatore (ne chiederebbe 3 all'anno). Infine, a causa di questo, Keita sarebbe finito sul mercato, la società capitolina lo valuterebbe 25 milioni. Ma Calenda non ci sta e smentisce tutto con un post sul suo profilo di Twitter: " Bizze? Rinnovi respinti? Cifre a caso... Con rispetto per Mediaset, questo vince il premio come servizio più lontano dalla realtà! Inventate di meno". Commento che non lascia molto spazio ad interpretazioni, il futuro di Keita è ancora tutto da decifrare.

Bizze?Rinnovi respinti?Cifre a caso..Con rispetto per Mediaset,qto vince il premio come servizio più lontano dalla realtà! Inventate di meno https://t.co/BEVSpyDDys — Roberto Calenda (@RobertoCalenda) 5 gennaio 2017

