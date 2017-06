L'entusiasmo ritrovato dei tifosi della Lazio: già 7000 abbonati. Prevista affluenza record ad Auronzo

Qualcosa è cambiato. No, non è un film, è la realtà attuale di tutto l’ambiente Lazio, in cui si respirano un ottimismo ed una positività che un anno fa nessuno avrebbe immaginato. Secondo l’odierna rassegna stampa a cura di Radiosei sarebbe trapelato un primo dato non ufficiale sul numero degli abbonati finora: 7000 tifosi. La campagna abbonamenti è partita il 13 giugno e il numero di sostenitori biancocelesti che sposano la causa della Lazio continua a crescere. Sembra incredibile se si pensa alla situazione dell’estate scorsa, quando una stagione non all’altezza combinata con il mancato arrivo di Bielsa facevano registrare un record negativo nelle sottoscrizioni degli abbonamenti: un giorno dopo l’apertura della campagna, infatti, solo 11 persone avevano dato fiducia a Inzaghi e ai suoi ragazzi. Cambia anche la situazione ad Auronzo di Cadore, dove i biancocelesti troveranno ad accoglierli l’abbraccio di 10-12mila tifosi – dato che si avvicina a quello record registrato nell’estate che seguì al 26 maggio – a fronte dell’ingeneroso spettacolo delle tribune semideserte visto lo scorso anno. Addirittura, per fronteggiare la grande affluenza prevista sotto le Tre Cime di Lavaredo verrà allestita una tribuna supplementare allo stadio Zandegiacomo, così da permettere a 600 persone in più di assistere sedute ad allenamenti ed amichevoli.

INVERSIONE DI TENDENZA – Questi dati positivi non sono altro che la riprova di un entusiasmo generale ritrovato dai tifosi della Lazio nell’ultima stagione grazie alle ottime prestazioni della squadra in Campionato e Coppa Italia. In realtà, quello a cui stiamo assistendo sembra essere un vero e proprio cambio di rotta da parte dei sostenitori biancocelesti, pronti per la prima volta da molto tempo a questa parte a schierarsi al fianco della società stessa in ottica mercato in uscita. Chi non vuole rimanere vada via, ma a condizioni ragionevoli per società e tifosi: questo il concetto espresso due giorni fa dalla Curva Nord, pronta a tornare a riempire il settore biancoceleste dell’Olimpico come ha fatto già nella passata stagione. C’è voglia di lavorare tutti insieme per sostenere la lazialità e continuare a tramandarla, il tempo delle polemiche è finito: tifosi, società e giocatori che credono nel progetto, un fronte unito grazie al quale Inzaghi può preparare la prossima stagione con più serenità.