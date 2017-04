La Lazio chiama a raccolta i tifosi: contro il Palermo prezzi vantaggiosi, con la Roma già in 7mila

Prima il Palermo, poi la Roma. L’obiettivo? Colorare lo stadio di biancoceleste. Il marketing della Lazio sta lavorando assiduamente per riempire l’Olimpico nelle prossime due gare dei capitolini. Contro i rosanero, prezzi vantaggiosi e popolari: 10 euro Curva e Distinti, con gli Under 14 che, in ogni settore, potranno acquistare il tagliando pagando un solo euro. Una mano tesa verso i tifosi, fondamentali per spingere la squadra di Simone Inzaghi verso l’Europa.

DERBY DI ROMA – Per Roma-Lazio sono già 7 mila i laziali presenti, con il numero – come riportato durante la consueta rassegna stampa in onda su RadioSei – destinato a crescere da lunedì in poi. Intanto, da venerdì 22 scatterà la vendita libera con un’unica eccezione: per la Curva Nord e i Distinti si completerà un giorno prima rispetto agli altri settori, ovvero il 29 aprile alle ore 19. I prezzi? 80 euro per la Tribuna Monte Mario lato Nord, 30 per la Curva Nord e i Distinti Nord Over e 40 per i Distinti Nord Est che, però, verranno messi in vendita solo dopo aver esaurito i due settori precedenti.