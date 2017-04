Lazio, hai bisogno delle ali per continuare a volare: Anderson e Keita a secco dal 13 marzo

Ben 40 giorni senza segnare. Dall’inizio del campionato in casa Lazio, un fattore decisivo in questa stagione, sono state quasi sempre le invenzioni di Felipe Anderson e Keita. Due degli uomini più temuti dagli avversari per la loro velocità, il loro estro e la capacità di superare l’uomo con facilità. Ben 4 reti e 10 assist per il brasiliano, 8 centri e 3 passaggi finali decisivi per il senegalese. Eppure come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, l’ultima segnatura messa a tabellino dalle due ali di Inzaghi, risale proprio al 13 marzo, in occasione di un Lazio-Torino andato in scena all’Olimpico. In quell’occasione Keita segnò la rete del 2-1, Anderson chiuse i conti nel finale mettendo a referto anche la terza marcatura. Da quel giorno solo un assist decisivo del brasiliano per Immobile a Reggio Emilia e poi nulla più. Oggi torneranno a giocare insieme dal primo minuto. Il senegalese farà coppia davanti con Immobile, mentre a Felipe toccherà il ruolo di esterno della difesa a tre, se le scelte del tecnico piacentino venissero confermate. Un ruolo questo che lo sacrifica un po’, dovendo giocare a tutta fascia, ma al quale il brasiliano è ormai abituato e allenato. Inzaghi si aspetta una delle loro giocate per tornare a vincere in campionato, dopo le battute d’arresto contro Napoli e Genoa, ma avrà bisogno delle sue ali per continuare a volare.