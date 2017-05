Lazio - Keita, nessun incontro per il rinnovo. L'ag. ironizza: "Fatemi sapere l'appuntamento..."

Keita al centro del calciomercato della Lazio, in bilinco tra questione rinnovo e ipotesi di partenza. Juve, Milan, Inter, la lista delle pretendenti si fa sempre più piena. Nessun incontro per accordare il prolungamento, lo stesso agente del senegalese, Roberto Calenda, attraverso il suo profilo Instagram ha ironizzato sulla questione: "Fatemi sapere anche a me dov'è l'appuntamento ...perché mi sono perso. Inventate di meno grazie!". Meno divertiti i tifosi laziali, che vorrebbero soltanto mettere la parola fine a una telenovela ormai stucchevole.