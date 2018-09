Lazio, tutto pronto per il rinnovo di Milinkovic: i dettagli dell'accordo

Quello che era solo un accordo verbale sta per essere messo per iscritto. Se al termine del calciomercato Milinkovic fosse rimasto alla Lazio sarebbe scattato il rinnovo. Detto, fatto. Stando a quanto riportato nella rassegna stampa di Radiosei, nella giornata di venerdì c'è stato un incontro tra i manager del calciatore serbo e il club. Toni distesi e intesa raggiunta da tempo, la prossima settimana dovrebbe essere quella buona per l'annuncio. Un accordo che si basa su tre condizioni: prolungamento di un anno (dal 2022 al 2023), adeguamento economico (3 milioni più bonus) e nessuna clausola rescissoria (Lotito è stato chiaro). La Lazio vuole premiare i suoi top player: i rinnovi di Immobile e Milinkovic costeranno alla società 12 milioni lordi, un netto salto in avanti riguardo alla gestione del monte ingaggi. E intanto Sergej cerca il primo gol in questa stagione, la trasferta del Castellani può rappresentare l'appuntamento perfetto per sbloccarsi.