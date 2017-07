LE PAGELLE - Ciro-Felipe, che coppia! Luis sempre più regista, applausi per Murgia

STRAKOSHA 6,5: Primo tempo tranquillo per il portiere albanese, che trema solo sulla punizione di Volland. Discorso aperto anche nella ripresa, con Thomas che si distende un paio di volte e nega la gioia del gol al centravanti tedesco. Nel finale viene beffato da Yurchenko, ma non ha nessuna colpa.

BASTOS 6,5: Partita attenta per l’angolano, che non sbaglia un intervento. Brandt cerca di metterlo in crisi, ma da quella parte non si passa. Il solito muro. (dal 64’ Wallace 6,5).

DE VRIJ 7: Più brillante di quanto apparso ad Auronzo. La condizione dell’olandese migliore di amichevole in amichevole, al pari del suo rendimento. Un paio di chiusure extra lusso. (dal 66’ Luiz Felipe 6).

HOEDT 6,5: È lui quello che imposta nella difesa a tre. Mancino caldo, anche quando c’è da verticalizzare la manovra. Si affida spesso a Milinkovic. Si fa valere anche sulle palle aeree. (dal 64’ Radu 6).

BASTA 6,5: Una certezza sull’out di destra. Si fa la fascia avanti e indietro. Resiste al caldo austriaco e si rende protagonista di una diagonale difensiva decisiva. Non sarà facile per Marusic soffiargli il posto. (dal 64’ Marusic 6,5).

MURGIA 6,5: Ordinato, concentrato, dinamico. Soprattutto negli inserimenti senza palla. Uno di questi porta al vantaggio di Immobile, merito della sponda di petto del classe ’96. Non è un caso che Inzaghi non ci rinunci mai. (dal 64’ Parolo 6).

LUIS ALBERTO 7: È presto per un giudizio definitivo, ma lo spagnolo si sta facendo notare nella nuova posizione. Tecnica sopraffina, ottima visione di gioco. L’unico punto interrogativo resta la fase di interdizione. (dal 64’ Lucas Leiva 6).

MILINKOVIC 6,5: Alza il tasso tecnico in mezzo al campo. Sempre a sua agio, in ogni fase di gioco: quando c’è da difendere ci mette il fisico, quando c’è da attaccare ricama. Qualche colpo di tacco di troppo, ma fa parte del personaggio. (dal 64’ Di Gennaro 6,5).

LULIC 6,5: Fascia da capitano al braccio e tutta l’autorevolezza che comporta. È il più tranquillo con il pallone tra i piedi, bravo sia a spingere che a ripiegare. Fateje largo che passa Senad. (dal 64’ Patric 6).

FELIPE ANDERSON 7,5: Sembra andare due volte più veloce degli altri: intercetta e smista, un incubo per la difesa del Bayer. Due assist a Immobile, che spreca. Lui no quando Ciro gli ricambia il favore. Mister Inzaghi si sfrega le mani, con un Felipe così… (dal 65’ Palombi 6,5).

IMMOBILE 8: Fa finta di essere in giornata no, solo per 20 minuti. Poi si scatena. Doppietta da applausi: primo gol con il sinistro dopo aver saltato Leno, il secondo con un destro a giro poetico. Palla nel sette e tutti in piedi. L’intesa con Anderson è perfetta. Lunga vita a Ciro. (dal 64’ Keita 6).

All. INZAGHI 7: E che 3-5-2 sia. Arrivano le risposte che si aspettava, forse anche qualcosa in più. Soprattutto in attacco. La strana coppia Immobile-Anderson funziona alla perfezione. Il Bayer e Leno se ne sono accorti. E poi c’è quel Luis Alberto regista che continua a convincere. Aspettando Leiva.