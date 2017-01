LIVE BUSINESS PALACE - Kishna passa al Lille in prestito. Raiola propone Kasami, Vinicius va all'Aek

Pubblicato alle 10.00

Fonte: Dai nostri inviati Alessandro Zappulla, Carlo Roscito, Benedetta Orefice e Alessandro Vittori - Lalaziosiamonoi.it

AGGIORNAMENTO ORE 17:25 - Dopo l'AEK Atene anche la Lazio, attraverso un comunicato sul proprio sito, ha ufficializzato il trasferimento in Grecia di Vinicius de Freitas Ribeiro​: "La S.S. Lazio comunica che il calciatore Vinicius de Freitas Ribeiro è stato ceduto a titolo definitivo alla società greca AEK Atene".​

AGGIORNAMENTO ORE 16:35 - Kishna-Lille, tutto fatto! Come raccolto in esclusiva dai nostri inviati a Milano, l'olandese andrà in Francia con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a circa 10 milioni.

AGGIORNAMENTO ORE 16:10 - Si è concluso l'incontro tra Igli Tare e Mino Raiola. In un primo momento il noto agente Fifa, in compagnia dello stesso Ricardo Kishna, si sono allontanati per poi fare ritorno sempre nella hall dell'albergo dove li ha raggiunti per qualche minuto anche Simone Inzaghi. Il futuro dell'olandese potrebbe essere già deciso.

AGGIORNAMENTO ORE 15:30 - Ancora movimento in uscita, con Lazio e Aek Atene che hanno trovato l'accordo definitivo per il trasferimento di Vinicius. Per il brasiliano già pronto un contratto di tre anni, mentre il club greco ha ufficializzato l'operazione sul proprio profilo Twitter: "Tra poco la firma". Maglia numero 17 per il terzino.

Σε λίγο οι υπογραφές... pic.twitter.com/CVtmaPHuis — AEK F.C. (@AEK_FC_OFFICIAL) 31 gennaio 2017

AGGIORNAMENTO ORE 15:00 - Tare-Raiola, l'incontro è in corso in questi istanti come si evince dalle foto appena raccolte presso l'Hotel Visconti. L'argomento principale resta il futuro di Kishna, ormai ad un passo dal Lille. L'ipotesi al momento è quella del prestito di sei mesi con diritto di riscatto.

AGGIORNAMENTO ORE 14:45 - E' in corso in questi minuti un incontro tra la dirigenza del Crotone e quella della Samp per Budimir. In caso di uscita del croato, per il club blucerchiato la prima scelta resta Paloschi e in alternativa il biancoceleste Filip Djordjevic.

AGGIORNAMENTO ORE 13:13 - È Mino Raiola il mattatore di questo ultimo giorno di mercato. Questa mattina vi avevamo anticipato dell'interesse del Lille per Kishna e, secondo quanto raccolto in esclusiva dalla nostra redazione, il club francese e quello biancoceleste avrebbero raggiunto l'accordo: prestito di sei mesi con diritto di riscatto. Ma non solo. Il procuratore sembra aver proposto alla Lazio una sua ex conoscenza: stiamo parlando di Pajtim Kasami. Il cartellino del centrocampista - che potrebbe sopperire alle partenze di Cataldi e Leitner - è di proprietà dell'Olympiakos, anche se il ragazzo ha passato gli ultimi sei mesi in prestito al Nottingham Forest.

AGGIORNAMENTO ORE 12:48 - Secondo calciomercato.com, Miguel Veloso non si muove dal Genoa, nessuna chance di trattativa con la Lazio. Si sblocca invece la situazione Vinicius: il brasiliano verso l'AEK Atene.

AGGIORNAMENTO ORE 12.45 - Alvaro Gonzalez sta per lasciare la Lazio. In attesa della decisione della Fifa circa la rescissione del contratto, come raccolto dalla nostra redazione, il giocatore è libero di firmare con qualsiasi club. Pronto un biennale con il Nacional, ma il Tata spera ancora in una sistemazione europea.

AGGIORNAMENTO ORE 12:20 - Come anticipato in esclusiva, in questi minuti sta andando di scena l'incontro tra Raiola, la Lazio e il Chievo per parlare del futuro di Kishna.

AGGIORNAMENTO ORE 11.55 - In uscita anche Mamadou Tounkara per la Lazio. L'ex Primavera in queste ore è stato proposto al Cagliari. La dirigenza del 'Casteddu' sta ancora riflettendo sull'idea.

AGGIORNAMENTO ORE 11.50 - Sembrava tutto fatto, ora invece la pista potrebbe essersi congelata: rischia di saltare infatti la trattativa tra la Lazio e l'AEK Atene per Vinicius. Il club greco aveva già trovato l'accordo con il classe '93, per il quale è pronto un contratto di tre anni e mezzo. Mancava soltanto l'ok della Lazio che al momento non è ancora arrivato.

AGGIORNAMENTO ORE 11.15 - A commentare la situazione dell'esterno dell'Atletico Madrid ci ha pensato anche Franco Zavaglia: "Difficile se non impossibile il suo arrivo". Il procuratore ha anche parlato del suo assistito, Gianluca Pollace: "È contento del trasferimento... Speriamo che alla Racing Roma possa trovare spazio in questa seconda parte di stagione. Cosa farà la Lazio a centrocampo? Non credo prenda qualcuno. Djordjevic non si muove, non ci sono offerte."

AGGIORNAMENTO ORE 11.10 - Intervenuto ai microfoni dei cronisti presenti, l'agente di Alessio Cerci, Federico Pastorello, ha spiegato la situazione del suo assistito: "Cerci alla Lazio? Ormai quasi impossibile...".

AGGIORNAMENTO ORE 11 - Si iniziano ad intravedere i primi movimenti all'interno dell'hotel. Via vai di procuratori, direttori sportivi e altri addetti ai lavori. Noi de Lalaziosiamonoi.it siamo pronti. Ma non c'è nessuno della Lazio...

Ci siamo: alle 23 le lancette dell'orologio indicheranno il termine della finestra invernale di mercato. Allo Star Hotel Business Palace di Rogoredo si terranno le trattative finali: la Lazio, dopo aver ceduto in prestito al Genoa Danilo Cataldi, ha piazzato nelle ultime ore Moritz Leitner - sbarcato a Roma appena sei mesi fa. Proprio l'asse genoano va tenuto sott'occhio, un fronte sul quale la dirigenza laziale potrebbe provare a intavolare una trattativa last minute. Intanto, da valutare anche la situazione riguardante gli esuberi: il QPR tratta con la Lazio per riportare Morrison nel Regno Unito, Vinicius è a un passo dall'AEK Atene​. La partenza di Kishna, invece, permetterebbe alla Lazio di virare finalmente su Alessio Cerci. Via all'ultima giornata di mercato, dunque: Lalaziosiamonoi.it sarà al Business Palace per seguire da vicino ogni aggiornamento!