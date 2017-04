Lombardi: "Carichi per il derby, non pensiamo a loro. Con questi tifosi è come giocare in casa!" - VIDEO

Entra nella ripresa, c'è la sua firma sul gol del raddoppio. Autogol di Acerbi, ma è di Cristiano Lombardi il tiro che rimpalla sul difensore neroverde. Al termine della vittoria contro il Sassuolo, è l'attaccante ex Primavera a commentare la sfida ai microfoni di Lazio Style Channel: "Sicuramente quello che avevo detto in settimana si è avverato. Sono felice per aver dato il mio contributo alla squadra, specialmente in vista dei prossimi impegni. Questa vittoria serve a darci la carica per il derby e per la sfida con il Napoli. La cattiveria che mettiamo noi giovani, come me e Murgia, credo sia dettata anche da un po' di fame. Veniamo dal niente, dal settore giovanile, senza esperienza e passato. Dobbiamo dimostrare qualcosa. Ogni volta che entro so che può essere un'occasione speciale, voglio far ricredere chi dubita di noi giovani in un campionato così importante. Sta diventando una mia qualità quella di chiudere un'azione, sono più un finalizzatore che uno che inventa. Chiedevo palla, dopo un po' il cross è arrivato. Ho cercato di mettere un tiro-cross al centro ed è andata bene. Preferisco guardare chi ci rincorre, dobbiamo mettere un gap tra noi e loro. Stiamo facendo una stagione in cui bene o male portiamo a casa i tre punti. Meritiamo il quarto posto, sicuramente possiamo guardare in alto, ma principalmente vogliamo distanziarci da chi sta sotto".

Cristiano Lombardi ha parlato anche in zona mista: “È stata una vittoria importantissima. Con Murgia nel primo tempo abbiamo osservato una gara difficile, il Sassuolo fa un ottimo calcio. Volevamo i tre punti, erano fondamentali per le partite che ci aspettano. Non possiamo giocare sempre al massimo per 38 partite livello, altrimenti ci giocavamo il secondo posto. Qualche fine settimana non siamo brillanti come sempre, ma non molliamo mai e in qualche modo portiamo a casa partite importanti. Ora possiamo preparare il derby con la carica giusta. Per me è stata una settimana speciale e una grande annata. Non pensavo di poter avere quest’occasione in un campionato così importante e di poter essere decisivo. Sto facendo del mio meglio: mister e società mi hanno dato fiducia. Noi giovani vogliamo dimostrare di poter essere al livello dei giocatori di Serie A. Il rinnovo per cinque anni parla per me. Sogno di rimanere e diventare un giocatore importante. Solo il tempo però potrà dirlo”. Poi sul gol e i tifosi: “Ho tirato con tutta la mia forza. Ho visto la palla dentro e non potevo non esultare. Non giocavo da tanto per vari motivi e avevo una grande adrenalina. Entrare così è davvero bello. Saranno due giorni speciali per noi e questa città. Dobbiamo decidere il nostro futuro e daremo il massimo. La Roma? Non ascoltiamo le loro dichiarazioni, ci godiamo quanto fatto. Siamo uno spogliatoio che sa quanto vale questa partita e da domani inizieremo a prepararla al meglio. Dobbiamo ringraziare la Curva Nord che ci segue in ogni trasferta in centinaia. Giocare in casa anche fuori e non è da tutti”.