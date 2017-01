Luis Alberto: "Contento del mio esordio da titolare e della vittoria. Mi piace giocare sulla fascia sinistra..."

Fonte: Claudio Cianci- Lalaziosiamonoi.it

Esordio dal primo minuto, in cui ha messo in mostra le sue doti tecniche. Un assist delizioso per Lombardi che ha segnato (gol poi annullato) e tanti palloni giocati. Luis Alberto è riuscito finalmente a mettersi in mostra contro il Crotone. Proprio lo spagnolo è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio 89.3: "Sì, sono contento di aver fatto il mio esordio dal primo minuto con la Lazio. Non era facile giocare dopo tanti mesi dall'inizio e non mi aspettavo di giocare così tanto, ma sono felice per la vittoria della squadra. L'adattamento al campionato italiano? Non è stato così tanto difficile sinceramente, è stato più complesso trovare l'opportunità per giocare visto che ci sono tanti giocatori capaci in rosa. Se mi piace giocare a sinistra? Sì, è meglio per me giocare sulla fascia sinistra, mi dà più libertà per crossare o per accentrarmi ed aiutare i compagni. Questo dà tante soluzioni in attacco. Il gol di Lombardi era regolare ed avevo fatto un assist? Peccato per l'azione sul gol di Cristiano, l'importante però era vincere. Sono felice comunque che abbiamo vinto con il gol di Immobile nel finale di partita".