Luis Alberto: "Siamo delusi, ora pensiamo a vincere la finale. Grazie ai compagni che mi hanno aiutato"

Al termine del match perso contro la Fiorentina, Luis Alberto ha analizzato il match ai microfoni di Lazio Style Channel: “A livello individuale mi sono sentito bene. Ma l’importante è il risultato e siamo delusi. Mi piace la posizione in cui ho giocato, già al Barcellona B e Liverpool ho fatto la mezz’ala. I compagni mi hanno supportato ed è stato più facile. Gli ultimi dieci minuti della ripresa sono stati difficili. Abbiamo giocato bene e siamo stati sfortunati sui primi due gol della Fiorentina. Ora siamo concentrati sulla Juventus per vincere la coppa. La parata? È stato bravo, sarebbe stato un gol bellissimo dopo la giocata con Patric. È mancata un po’ di fortuna. Anche sul corner. Parlando con il mister mi ha detto di calciare in porta”.