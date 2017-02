Lulic: "Questa Lazio sa reagire, oggi lo abbiamo dimostrato. Vittoria fondamentale, ce la godiamo"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Era da dodici anni che la Lazio non vinceva al Castellani. Immobile e Keita confezionano i tre punti a Simone Inzaghi, che vola così a 47 punti in classifica. Nel postgara sono arrivate le parole di Senad Lulic ai microfoni di Lazio Style Channel: “L’importante è essere tornati a portare i tre punti a casa, era questo il nostro obiettivo. Eppure potevamo fare meglio: nel primo tempo potevamo sbloccarla per non rischiare nulla. Fortunatamente abbiamo portato a casa tre punti fondamentali. Abbiamo reagito subito al loro vantaggio, siamo stati bravi. Ciro ha fatto un bellissimo gol, si sono viste le nostre qualità. Non abbiamo perso la voglia di portare a casa i tre punti, ci abbiamo creduto fino alla fine, abbiamo vinto di grinta e di squadra. Abbiamo fatto vedere che sappiamo reagire. Sono tre punti importanti, ora andiamo a casa e ci godiamo la vittoria. L’abbiamo interpretata bene, durante la settimana l’avevamo preparata bene. Abbiamo rubato diversi palloni ma non sempre l’abbiamo sfruttati. Dovevamo segnare prima, abbiamo avuto diverse occasioni. Se non le sfrutti rischi di perderla. Anche con un po’ di fortuna l’abbiamo vinta. Giocare contro l’Empoli è sempre difficile, giocano un bel calcio, hanno diversi giocatori buoni. L’anno scorso abbiamo pareggiato, lo sapevamo che non sarebbe stata facile. Quello che conta è la vittoria. Con il Pescara abbiamo segnato forse troppo (ride, ndr). Oggi dovevamo fare almeno due gol nei primi 45’”.